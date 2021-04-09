Состояние команды перед матчем: Мы уверены и готовимся к захватывающей игре против Реала, который также улучшился. Мы боремся за максимум, обе команды настроены выиграть лигу. Завтрашняя игра важна. Результат Класико не станет решающим, потому что после завтрашнего матча будет еще много других. Но это правда, что момент важный, и команда, которая победит, получит моральный импульс для продолжения.

Готовность Пике: Игрок должен быть в идеальном физическом и моральном состоянии, но есть лидеры, которые очень важны даже своим присутствием в таких матчах. Мы выберем 11 лучших, чтобы добыть результат.

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Потери Реала: Да, у них не будет Рамоса и Варана. Это действительно весомые потери, среди которых капитан. Впрочем, у нас есть свои проблемы – Пике и Роберто только вернулись, Фати и Коутиньо еще не готовы.

Влияние Месси: Надеюсь, это будет для нас решающим фактором. Нам нужен лучший Месси, но также и лучшая Барса. Мы рассчитываем на Лео.

Судейство: Иногда об этом слишком много говорят. Я думаю, что любой рефери честен и свистит то, что он видит, пользуется помощью VAR. Нам не нужно следить за судьей, мы должны сосредоточиться на нашей команде.

Поражение в первом круге: Тогда мы имели шанс выйти вперед перед перерывом. Затем пенальти повлиял на результат. Мы действительно улучшили ситуацию, хотя неправда, что тогда выступили плохо, а теперь все гораздо лучше. Мы повысили эффективность, изменили систему, команда набрала хорошую форму и полна энергии. Это то, о чем я попрошу завтра. Быть самими собой, и неважно, что перед тобой Реал", – цитирует Кумана Fichajes.

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