Захисник Венеції Ітан Ампаду на 67-й хвилині зустрічі із Салернітаною отримав пряму червону картку, яка виглядає дуже сумнівно.

Повторення рекорду 67-річної давнини у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 1:0

Валлієць у красивому підкаті вибив м'яч з ніг Франка Рібері, але рефері Марко Ді Белло вирішив зафіксувати порушення. Більше того, оборонцю показали пряму червону картку. VAR порадив передивитися епізод, але Ді Белло не змінив свого скандального рішення навіть після повтору.

На останніх хвилинах Салернітана у більшості забила переможний гол, здобувши "підозрілі" три очки. Головний тренер Венеції Паоло Дзанетті звинуватив суддю у "вбивстві" гри.

Мілан очолив Серію А завдяки мінімальній звитязі над Торіно, Рібері асистом допоміг Салернітані здолати Венецію