Защитник Венеции Итан Ампаду на 67-й минуте встречи с Салернитаной получил прямую красную карточку, которая выглядит очень сомнительно.

Повторение рекорда 67-летней давности в видеообзоре матча Милан – Торино – 1:0

Валлиец в красивом подкате выбил мяч с ног Франка Рибери, но рефери Марко Ди Белло решил зафиксировать нарушение. Более того, защитнику показали прямую красную карточку. VAR посоветовал пересмотреть эпизод, но Ди Белло не изменил своего скандального решения даже после повтора.

На последних минутах Салернитана в большинстве забила победный гол, одержав "подозрительные" три очка. Главный тренер Венеции Паоло Дзанетти обвинил судью в "убийстве" игры.

Милан возглавил Серию А благодаря минимальной победе над Торино, Рибери ассистом помог Салернитане одолеть Венецию