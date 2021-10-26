Серія А: Салернітана вирвала перемогу в грі з Венецією – Рібері допоміг асистом
Відбувся один із матчів вівторка у рамках 10-го туру Серії А ха участі Венеції та Салернітани. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Італії 2021/22, 10-й тур
Венеція – Салернітана – 1:2
Голи: Араму, 14 – Бонаццолі, 61, Ск'явоне, 90+5
Вилучення: Ампаду, 67 (Венеція)
Мілан – Торіно – початок матчу о 21:45
В першому поєдинку ігрового дня новачки Серії А Салернітана виявилась сильнішою за Венецію. Рахунок відкрили господарі – забив Араму точним ударом під дальню стійку.
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Гол у відповідь трапився лише по перерві – Рібері асистував Бонаццолі. Дуже скоро Ампаду отримав пряму червону картку, і це таки дозволило Салернітані здобути другу перемогу в Серії А – Ск'явоне на 5 компенсованій хвилині забив переможний гол.
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