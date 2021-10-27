Мілан втримав перемогу над Торіно у 10-му турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Россонері" забили вже в дебюті поєдинку після подачі з кутового. Нападник Олів'є Жиру буквально заніс м'яч у ворота після скидки партнера. Торіно намагався відігратись протягом решти часу, але спроби були марними.

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Туринці залишились на 13 сходинці з 11-ма очками. Мілан же набрав 28 залікових балів та очолив турнірну таблицю Серії А. Ба більше, команда Стефано Піолі повторила рекорд, встановлений у сезоні 1954/55, вигравши 9 з 10 стартових матчів та ще один провівши внічию