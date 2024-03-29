Суддівські призначення на 22-й тур УПЛ – відомо, хто розсудить матчі Динамо та Шахтаря
На всіх восьми поєдинках туру працюватиме система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ. Матчі ж будуть зіграні з 30 березня по 1 квітня.
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30 березня
Оболонь – Шахтар. Головний арбітр – Олександр Кальонов (Івано-Франківськ), арбітр VAR – Віктор Копієвський.
Полісся – Чорноморець. Головний арбітр – Микола Балакін (Київська область), арбітр VAR – Віталій Романов.
Верес – Кривбас. Головний арбітр – Роман Блавацький (Львів), арбітр VAR – Олександр Омельченко.
31 березня
Минай – Олександрія. Головний арбітр – Дмитро Кривушкін (Харків), арбітр VAR – Володимир Новохатній.
Ворскла – Динамо. Головний арбітр – Олександр Шандор (Львів), арбітр VAR – Ігор Пасхал.
Зоря – Металіст 1925. Головний арбітр – Дмитро Резніков (Кам'янське), арбітр VAR – Микола Козиряцький.
Колос – СК Дніпро-1. Головний арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), арбітр VAR – Дмитро Панчишин.
1 квітня
Рух – ЛНЗ. Головний арбітр –Олександр Солов'ян (Київська область), арбітр VAR – Ярослав Козик.