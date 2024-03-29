Судейские назначения на 22-й тур УПЛ – известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола официально назначил судей на матчи 22-го тура УПЛ.
На всех восьми поединках тура будет работать система VAR, сообщает официальный сайт УАФ. Матчи же будут сыграны с 30 марта по 1 апреля.
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30 марта
Оболонь – Шахтер. Главный арбитр – Александр Кальонов (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Виктор Копиевский.
Полесье – Черноморец. Главный арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Виталий Романов.
Верес – Кривбасс. Главный арбитр – Роман Блавацкий (Львов), арбитр VAR – Александр Омельченко.
31 марта
Минай – Александрия. Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр VAR – Владимир Новохатний.
Ворскла – Динамо. Главный арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр VAR – Игорь Пасхал.
Заря – Металлист 1925. Главный арбитр – Дмитрий Резников (Каменское), арбитр VAR – Николай Козыряцкий.
Колос – СК Днепр-1. Главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Дмитрий Панчишин.
1 апреля
Рух – ЛНЗ. Главный арбитр –Александр Соловьян (Киевская область), арбитр VAR – Ярослав Козык.