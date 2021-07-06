Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков лише вчора повернувся у команду зі збірної, але вже зіграв у спарингу "гірників" проти Тюркгюджю.

"Думаю, втома накопичилась більше психологічна. Ми майже не грали, але перебували у таборі національної команди практично два місяці. Психологічно це дуже важко.

Переможний гол Мудрика і повернення збірників у відеоогляді матчу Шахтар – Тюркгюджю – 2:1

Що стосується сьогоднішньої гри Шахтаря, то тренер запитав, чи готовий. Я відповів: "Без проблем, я хочу грати". Схеми дуже схожі зі збірною, бо там і там тренери італійці. Чимало схожого я вже проходив, але однаково багато нового. Вчора був на теорії, де дізнався багато нового.

Фактично пробув у команді один день. Вже після однієї гри враження неймовірні. Хочеться розвиватися. Ми бачимо, наскільки це цікавий тренер, у якого хочеться вчитися. Мені особисто все подобається.

Вчора вже розмовляв з Роберто Де Дзербі. Говорили про тактику. Спитав про мій стан, де я хочу грати, де я можу грати. Вранці ще було тактичне тренування, але важко все зрозуміти за один день. Інформації багато, тому потрібно засвоювати її поступово", – сказав Судаков у ефірі Shakhtar TV.

Шахтар вирвав перемогу в третьому матчі на зборах завдяки голу Мудрика наприкінці поєдинку