Переможний гол Мудрика і повернення збірників у відеоогляді матчу Шахтар – Тюркгюджю – 2:1
Шахтар у спарингу обіграв Тюркгюджю. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Тюркгюджю.
Третім суперником "гірників" на тренувальних зборах став мюнхенський клуб, заснований турецькою діаспорою. Тюркгюджю виступає у третьому за рангом німецькому дивізіоні.
Шахтар вирвав перемогу в третьому матчі на зборах завдяки голу Мудрика наприкінці поєдинку
За донеччан зіграли відразу два гравці, які у складі збірної України були на Євро-2020. Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли з перших хвилин.
Рахунок був відкритий наприкінці першого тайму. Манор Соломон сам заробив і впевнено реалізував пенальті. Німці змогли відігратися аж на 81-й хвилині – Слішковіч ударом головою направив м'яч під стійку воріт. Однак дуже швидко Шахтар знову вийшов вперед – переможний гол у свій актив записав Михайло Мудрик.
Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря