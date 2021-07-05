Третім суперником "гірників" на тренувальних зборах став мюнхенський клуб, заснований турецькою діаспорою. Тюркгюджю виступає у третьому за рангом німецькому дивізіоні.

Шахтар вирвав перемогу в третьому матчі на зборах завдяки голу Мудрика наприкінці поєдинку

За донеччан зіграли відразу два гравці, які у складі збірної України були на Євро-2020. Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли з перших хвилин.

Рахунок був відкритий наприкінці першого тайму. Манор Соломон сам заробив і впевнено реалізував пенальті. Німці змогли відігратися аж на 81-й хвилині – Слішковіч ударом головою направив м'яч під стійку воріт. Однак дуже швидко Шахтар знову вийшов вперед – переможний гол у свій актив записав Михайло Мудрик.

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