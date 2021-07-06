Полузащитник Шахтера Георгий Судаков только вчера вернулся в команду из сборной, но уже сыграл в спарринге "горняков" против Тюркгюджю.

"Думаю, усталость накопилась больше психологическая. Мы почти не играли, но находились в лагере национальной команды практически два месяца. Психологически это очень тяжело.

Победный гол Мудрика и возвращение сборников в видеообзоре матча Шахтер – Тюркгюджю – 2:1

Что касается сегодняшней игры Шахтера, то тренер спросил, готов ли я. Ответил: "Без проблем, я хочу играть". Схемы очень схожи со сборной, потому что там и там тренеры итальянцы. Немало похожего я уже проходил, но все равно много нового. Вчера был на теории, где узнал много нового.

Фактически пробыл в команде один день. Уже после одной игры впечатление невероятные. Хочется развиваться. Мы видим, насколько это интересный тренер, у которого хочется учиться. Мне лично все нравится.

Вчера уже разговаривал с Роберто Де Дзерби. Говорили о тактике. Спросил о моем состоянии, где я хочу играть, где я могу играть. Утром еще было тактическая тренировка, но трудно все понять за один день. Информации много, поэтому нужно усваивать ее постепенно", – сказал Судаков в эфире Shakhtar TV.

Шахтер вырвал победу в третьем матче на сборах благодаря голу Мудрика в конце поединка