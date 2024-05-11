Шевченко продовжує реформи в УАФ – Палата з вирішення спорів офіційно отримала нового керівника
Головний футбольний орган країни оновив черговий структурний підрозділ.
Напередодні у Будинку футболу відбулося перше засідання нового складу Палати з вирішення спорів УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.
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На ньому було обрано керівників вищезгаданої структури. Зокрема, головою Палати став Олександр Волков, а його заступником – Роман Мороз.
Нагадаємо, раніше УАФ затвердила персональний склад Палати, куди увійшли: Олександр Брагін, Ганна Гніздовська, Олександр Горобець, Володимир Гримайло, Владислав Заєць-Терех, Олексій Ізотов, Віктор Крижанівський, Наталя Кукуруза, Олександр Силаєв та Федір Якімов.
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