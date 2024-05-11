Степаненко – про перемогу над Динамо і дострокове чемпіонство Шахтаря: "Думаю, ні в кого немає запитань"
Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився своїми враженнями після перемоги у вирішальному матчі 28-го туру УПЛ проти Динамо (1:0).
"Я щасливий, ми перемогли. Це був важкий сезон зі злетами та падіннями, але Шахтар – заслужений чемпіон, ми добре пройшли цей відрізок навесні, навіть без нічийних результатів. Думаю, ні в кого немає запитань. Тепер готуватимемося до Кубка України, у нас є всі шанси, а потім вже збірна.
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Пенальті? Повторів не бачив, але там 100% пенальті. Ми контролювали перебіг зустрічі, ми все контролювали. Моя ситуація? У мене ще рік контракту, а там подивимося", – сказав Степаненко в ефірі УПЛ ТБ.
До слова, це вже 10-те чемпіонство для 34-річного гравця і 15-те для Шахтаря.
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