"Я щасливий, ми перемогли. Це був важкий сезон зі злетами та падіннями, але Шахтар – заслужений чемпіон, ми добре пройшли цей відрізок навесні, навіть без нічийних результатів. Думаю, ні в кого немає запитань. Тепер готуватимемося до Кубка України, у нас є всі шанси, а потім вже збірна.

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Пенальті? Повторів не бачив, але там 100% пенальті. Ми контролювали перебіг зустрічі, ми все контролювали. Моя ситуація? У мене ще рік контракту, а там подивимося", – сказав Степаненко в ефірі УПЛ ТБ.

До слова, це вже 10-те чемпіонство для 34-річного гравця і 15-те для Шахтаря.

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