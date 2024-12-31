Півзахисник збірної України має кілька варіантів продовження кар'єри в АПЛ, але найчастіше ім'я 21-річного Судакова пов'язують з Ювентусом, який хоче оформити перехід вже у січні. Раніше повідомлялося, що сума трансферу хавбека може скласти 35 мільйонів євро, але "Старій синьйорі" потрібно відпустити кількох гравців, щоб отримати можливість підписати лідера Шахтаря.

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Тепер же в Італії повідомили про фінансові умови особистого контракту українця з туринським клубом (якщо, звісно, трансфер відбудеться). Ювентус готовий платити Судакову 1,7 мільйона євро за сезон. Про це повідомляє Bianconeri Zone з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, контракт Георгія Судакова з Шахтарем розрахований до літа 2028 року. У сезоні 2023/24 півзахисник зіграв 18 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Окрім Ювентуса, серед італійських клубів на українця претендує ще й Наполі.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?