У полузащитника сборной Украины есть несколько вариантов продолжения карьеры в АПЛ, но чаще всего имя 21-летнего Судакова связывают с Ювентусом, который хочет оформить переход уже в январе. Ранее сообщалось, что сумма трансфера хавбека может составить 35 миллионов евро, но "Старой синьоре" нужно отпустить нескольких игроков, чтобы получить возможность подписать лидера Шахтера.

Судаков имеет 4 варианта трансфера в АПЛ – Ман Сити, переход к Мудрику, Зинченко или Де Дзерби

Теперь же в Италии сообщили о финансовых условиях личного контракта украинца с туринским клубом (если, конечно, трансфер состоится). Ювентус готов платить Судакову 1,7 миллиона евро за сезон. Об этом сообщает Bianconeri Zone со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, контракт Георгия Судакова с Шахтером рассчитан до лета 2028 года. В сезоне 2023/24 полузащитник сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Кроме Ювентуса, среди итальянских клубов на украинца претендует еще и Наполи.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?