– Чому пропустили в більшості? Недооцінка, що Зоря вже не втече?

– Ні, недооцінки не було. Ми самі загубили концентрацію. Такі ігри треба закривати. Мали моменти, але не забили. Це буде для нас уроком, що коли ти в більшості та виграєш, то треба закривати матч. При 2:0 Зоря вже б так не бігла. А 1:0 – 50 на 50. Ось і результат – пропустили гол.

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Мали вдосталь хороших моментів, треба забивати. Будемо розбирати гру. Через 4 дні знову буде гра проти них. Розуміємо, наскільки важкий суперник, тому жодної недооцінки.

– Чи була особлива підготовка до цих двох поспіль матчів з Зорею?

– Ні, особливої не було. До кожного матчу готуємося на 100%. Знаємо наші цілі. Залишилося 7 матчів. В нас тільки одна мрія – чемпіонство. Робимо все заради цього.

– Наприкінці чемпіонату боротьба стає гострішою на полі?

– 100%. Минулого року було так само. Зараз з кожним матчем ще більша напруга, більша концентрація. Ми всі розуміємо, що кожен матч для нас як фінал, – сказав Судаков у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар випереджає Динамо на 4 очки (в обох команд є гра в запасі).

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