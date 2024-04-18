– Почему пропустили в большинстве? Недооценка, что Заря уже не убежит?

– Нет, недооценки не было. Мы сами потеряли концентрацию. Такие игры надо закрывать. Имели моменты, но не забили. Это будет для нас уроком, что когда ты в большинстве и выигрываешь, то надо закрывать матч. При 2:0 Заря уже бы так не бежала. А 1:0 – 50 на 50. Вот и результат – пропустили гол.

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Имели достаточно хороших моментов, надо забивать. Будем разбирать игру. Через 4 дня снова будет игра против них. Понимаем, насколько тяжелый соперник, поэтому никакой недооценки.

– Была ли особая подготовка к этим двум подряд матчам с Зарей?

– Нет, особой не было. К каждому матчу готовимся на 100%. Знаем наши цели. Осталось 7 матчей. У нас только одна мечта – чемпионство. Делаем все ради этого.

– В конце чемпионата борьба становится острее на поле?

– 100%. В прошлом году было так же. Сейчас с каждым матчем еще большее напряжение, большая концентрация. Мы все понимаем, что каждый матч для нас как финал, – сказал Судаков в комментарии Football Hub.

Напомним, после 24-х туров Шахтер опережает Динамо на 4 очка (у обеих команд есть игра в запасе).

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