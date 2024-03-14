"Йовічевіч? Це, напевно, той тренер, який дав нам ту свободу, яку ми не відчували в Шахтарі і взагалі українські футболісти не відчували в Шахтарі. У чому вона полягала? Напевно, в першу чергу, він неймовірна людина. Він до кожного футболіста мав свій підхід, і ти це відчував.

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Ти просто виходив і грав спокійно, ні про що не думав. Помилишся чи не помилишся – взагалі немає різниці. Якраз від цього й залежало багато. Плюс він мав свою ідею, він нам її доніс. Щось нам ще залишилося від Де Дзербі, десь у них схожі ідеї. І ми завдяки цьому, я вважаю, провели неймовірний рік.

Ми пройшли в 1/8 Ліги Європи, вийшли з дуже складної групи і стали чемпіонами. Це була найголовніша ціль, і ми її досягли. Тому я думаю, що Йовічевіч залишив дуже хороші спогади і в моїй кар’єрі, думаю, і він був дуже задоволений своїм виступом. І взагалі він записав своє ім'я в історію.

Ван Леувен – трохи специфічний тренер. Не можу сказати, що в нього були погані ідеї. Я робив те, що він казав. Можливо, не спочатку, бо трохи не розумів, але потім він казав – я це робив. Напевно, з першого дня вже не було взаєморозуміння. Якщо би це було тільки зі мною – тоді, напевно, я шукав би проблему в собі. А вийшло так, що з усією командою.

Пушіч? Неймовірна атмосфера. Прийшов цей тренер і просто… Я сказав у своєму першому інтерв’ю, що після першої теорії ми зрозуміли за 15 хвилин. Але я не помилявся. Ми просто розуміли і розуміємо, що він хоче від нас. Він дуже доступно все розказує. Я сподіваюся, що ми це доведемо й покажемо на футбольному полі в цьому році.

Всі його ідеї нам до вподоби. В першу чергу він – неймовірна людина. Ти відчуваєш це ставлення до себе, і ти хочеш реально виходити і кожну гру битися. Бо це дуже важливо, коли тренер до тебе ставиться з повагою. І коли ти поважаєш тренера – ти готовий реально і за команду, і за тренера дуже багато чого робити", – поділився Судаков у інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

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