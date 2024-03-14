Шахтар у своїх соцмережах повідомив про повернення Марлона Гомеса до тренувань після травми.

Новачок Шахтаря отримав травму в збірній Бразилії – ЗМІ повідомили про перелом і реакцію "гірників"

Раніше повідомлялось, що півзахисник зазнав перелому лівої малогомілкової кістки у розташуванні олімпійської збірної Бразилії та вибув на 3-4 тижні. У клубі ж уточнили, що гравцю вдалось уникнути серйозних наслідків.

Нагадаємо, Марлон Гомес – вихованець клубу Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі та віддавши 3 асисти. Бразилець уклав з Шахтарем контракт до кінця 2028-го і обійшовся донеччанам у 16 млн євро.

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