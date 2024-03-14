"Йовичевич? Это, наверное, тот тренер, который дал нам ту свободу, которую мы не чувствовали в Шахтере и вообще украинские футболисты не чувствовали в Шахтере. В чем она заключалась? Наверное, в первую очередь он невероятный человек. Он к каждому футболисту имел свой подход, и ты это чувствовал.

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Ты просто выходил и играл спокойно, ни о чем не думал. Ошибешься или не ошибешься - вообще не имеет разницы. Как раз от этого и зависело многое. Плюс он имел свою идею, он нам ее донес. Что-то нам еще осталось от Де Дзерби, где-то у них похожие идеи. И мы благодаря этому, я считаю, провели невероятный год.

Мы прошли в 1/8 Лиги Европы, вышли из очень сложной группы и стали чемпионами. Это была самая главная цель, и мы ее достигли. Поэтому я думаю, что Йовичевич оставил очень хорошие воспоминания и в моей карьере, думаю, и он был очень доволен своим выступлением. И вообще он записал свое имя в историю.

Ван Леувен – немного специфический тренер. Не могу сказать, что у него были плохие идеи. Я делал то, что он говорил. Возможно, не сначала, потому что немного не понимал, но потом он говорил – я это делал. Наверное, с первого дня уже не было взаимопонимания. Если бы это было только со мной – тогда, наверное, я искал бы проблему в себе. А получилось так, что со всей командой.

Пушич? Невероятная атмосфера. Пришел этот тренер и просто... Я сказал в своем первом интервью, что после первой теории мы поняли за 15 минут. Но я не ошибался. Мы просто понимали и понимаем, что он хочет от нас. Он очень доступно все рассказывает. Я надеюсь, что мы это докажем и покажем на футбольном поле в этом году.

Все его идеи нам нравятся. В первую очередь он – невероятный человек. Ты чувствуешь это отношение к себе, и ты хочешь реально выходить и каждую игру биться. Потому что это очень важно, когда тренер к тебе относится с уважением. И когда ты уважаешь тренера – ты готов реально и за команду, и за тренера очень многое делать", – поделился Судаков в интервью прес-службе Шахтера.

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