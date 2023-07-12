Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців молодіжної збірної України після виступу на Євро-2023.

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Найдорожчим представником команди Руслана Ротаня став Георгій Судаков. Півзахисник Шахтаря подорожчав одразу на 4 мільйони євро і вартує нині 15 млн.

На другій сходинці ще один представник "гірників" – Артем Бондаренко. Його трансферна вартість збільшилась до 10 мільйонів (до цього вона складала 8 млн євро). Олексій Кащук став "важчим" на 800 тисяч (1,8 млн євро).

На 700 тисяч подорожчав і Дмитро Криськів, ціна на якого зараз сягає 2,5 млн євро. Додав 500 тисяч у вартості Максим Таловєров (1,5 млн). Олексій Сич відтепер оцінюється у 900 тисяч євро (плюс 300 тисяч від попередньої ціни), а торги за Богдана В'юнника стартуватимуть з суми у півмільйона євро (плюс 150 тисяч).

Нагадаємо, збірна України U-21 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилась Іспанії (1:5). За підсумками турніру "синьо-жовті" вперше за всю історію України пробились на Олімпійські ігри.

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