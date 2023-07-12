Збірна України припинила боротьбу в півфіналі, програвши Іспанії. Втім, команда Руслана Ротаня здобула путівку на Олімпійські ігри в Парижі, а гравці "синьо-жовтих" відзначилися яскравими індивідуальними діями.

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Зокрема, відразу два голи українців потрапили в десятку найкращих на Євро-2023. Йдеться про м'яч Георгія Судакова, який він забив після розкішної передачі від Мудрика у чвертьфіналі проти Франції. Також відзначили гол Артема Бондаренка у тому ж поєдинку.

Найкращим став гол Арно Калімуендо, який він забив у першому турі проти Італії. Слід зауважити, що це вибір експертів УЄФА. Голосування серед уболівальників досі триває. Проголосувати за свого фаворита (бажано, за когось з українців) можна, перейшовши за цим посиланням.