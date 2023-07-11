"Те, що зробили гравці молодіжної збірної – це неймовірне досягнення. Україна завжди давала великі таланти. Можливо, не щороку, але раз на декілька років у нас з'являється молодий гравець, який може піднятися до національної збірної.

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Потрібно будувати цю базу. Те, що молодіжна збірна зробила на цьому турнірі, дає нам і наступному поколінню надію на майбутнє", – цитує Шевченка The New York Times.

Нагадаємо, збірна України U-21 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилась Іспанії (1:5). За підсумками турніру "синьо-жовті" вперше за всю історію України пробились на Олімпійські ігри.

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