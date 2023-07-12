Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков молодежной сборной Украины после выступления на Евро-2023.

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Самым дорогим представителем команды Руслана Ротаня стал Георгий Судаков. Полузащитник Шахтера подорожал сразу на 4 миллиона евро и стоит сейчас 15 млн.

На второй строчке еще один представитель "горняков" – Артем Бондаренко. Его трансферная стоимость увеличилась до 10 миллионов (до этого она составляла 8 млн евро). Алексей Кащук стал "тяжелее" на 800 тысяч (1,8 млн евро).

На 700 тысяч подорожал и Дмитрий Крыськив, цена на которого сейчас достигает 2,5 млн евро. Добавил 500 тысяч в стоимости Максим Таловеров (1,5 млн). Алексей Сыч отныне оценивается в 900 тысяч евро (плюс 300 тысяч от предыдущей цены), а торги за Богдана Вьюнника будут стартовать с суммы в полмиллиона евро (плюс 150 тысяч).

Напомним, сборная Украины U-21 дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила Испании (1:5). По итогам турнира "сине-желтые" впервые за всю историю Украины пробились на Олимпийские игры.

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