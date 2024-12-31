Судаков назвав топ-5 найпам'ятніших матчів у 2023 році – перемога над Барселоною не сильно вразила зірку Шахтаря
Півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився спогадами про рік, що минає.
"Три найкращі для мене матчі 2023 року? Перше місце, без сумнівів, – гра проти Франції на молодіжному Євро.
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Далі поєдинок за національну збірну з Північною Македонією, коли ми перемогли, поступаючись з рахунком 0:2.
Ну і, звісно, переможний матч проти Барселони. Хоча гра з Антверпеном (3:2) теж була дуже яскравою. Атмосферним вийшов і матч проти Англії (1:1). Так що хай буде не три, а п'ять поєдинків", – цитує Судакова Zbirna.com.
Нагадаємо, Георгія згідно з підсумками голосування уболівальників було визнано найкращим гравцем Шахтаря 2023 року.
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