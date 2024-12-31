Півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився спогадами про рік, що минає.

"Три найкращі для мене матчі 2023 року? Перше місце, без сумнівів, – гра проти Франції на молодіжному Євро.

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Далі поєдинок за національну збірну з Північною Македонією, коли ми перемогли, поступаючись з рахунком 0:2.

Ну і, звісно, переможний матч проти Барселони. Хоча гра з Антверпеном (3:2) теж була дуже яскравою. Атмосферним вийшов і матч проти Англії (1:1). Так що хай буде не три, а п'ять поєдинків", – цитує Судакова Zbirna.com.

Нагадаємо, Георгія згідно з підсумками голосування уболівальників було визнано найкращим гравцем Шахтаря 2023 року.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?