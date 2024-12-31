"Три лучших для меня матча 2023 года? Первое место, без сомнений, – игра против Франции на молодежном Евро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?

Дальше поединок за национальную сборную с Северной Македонией, когда мы победили, уступая со счетом 0:2.

Ну и, конечно, победный матч против Барселоны. Хотя игра с Антверпеном (3:2) тоже была очень яркой. Атмосферным получился и матч против Англии (1:1). Так что пусть будет не три, а пять поединков", –- цитирует Судакова Zbirna.com.

Напомним, Георгий согласно итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком Шахтера в 2023 году.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?