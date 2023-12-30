Вболівальники донецького клубу проголосували за найкориснішого футболіста "гірників" у році, що минув.

Український півзахисник Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у 2023 році, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Згідно з підсумками вирішального опитування, за 21-річного хавбека свої голоси віддали 9155 респондентів (58,8%). Футболіст випередив двох інших претендентів – Тараса Степаненка (3734 голоси) і Данила Сікана (2673).

До слова, Судаков уперше здобуває титул гравця року в Шахтарі. Раніше його визнавали найкращим за підсумками сезону-2022/23, а також називали футболістом місяця у березні, вересні, жовтні й листопаді.

Нагадаємо, протягом 2023 року Судаков провів за "гірників" 38 офіційних матчів (7 голів, 6 асистів) та разом з командою став чемпіоном України.

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