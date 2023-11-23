Італійська преса смакує загравання Судакова з Ювентусом. Георгій сказав, що знає про інтерес "Старої Синьйори", та підписався на клуб у TikTok. А потім заявив про себе в матчі з Італією.

Судаков у Ювентус: Шахтар повісив багатомільйонний цінник, італійці знайшли 2 альтернативи українцю

Ювентус вже кілька місяців стежить за українцем, повідомляє Corriere dello Sport. Джерело запевняє, що спортивний директор Крістіано Джунтолі не поспішає з зимовим трансфером і відкладає придбання Судакова на червень. Хавбека збірної України оцінюють в 15-20 мільйонів євро.

Георгій зацікавив Ювентус своєю універсальністю. Його називають альтернативою Рабйо в Турині та готують місце в півзахисті. Як пише CdS, Судаков дав сигнал, що готовий до трансферу з Шахтаря, коли змінив агентів.

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