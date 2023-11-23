Итальянская пресса смакует заигрывание Судакова с Ювентусом. Георгий сказал, что знает об интересе "Старой Синьоры" и подписался на клуб в TikTok. А затем заявил о себе в матче с Италией.

Судаков в Ювентусе: Шахтер повесил многомиллионный ценник, итальянцы нашли 2 альтернативы украинцу

Ювентус уже несколько месяцев следит за украинцем, сообщает Corriere dello Sport. Источник уверяет, что спортивный директор Кристиано Джунтоли не спешит с зимним трансфером и откладывает приобретение Судакова на июнь. Хавбек сборной Украины оценивается в 15-20 миллионов евро.

Георгий заинтересовал Ювентус своей универсальностью. Его называют альтернативой Рабьо в Турине и готовят место в полузащите. Как пишет CdS, Судаков дал сигнал, что готов к трансферу из Шахтера, когда сменил агентов.

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