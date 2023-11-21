Збірна України розійшлась миром з Італією (0:0), не зумівши здобути пряму путівку на Євро-2024. Після гри розгорівся скандал через контроверсійне рішення головного судді не призначити пенальті за падіння Мудрика у штрафному суперника.

Головною темою обговорення став епізод з непризначеним пенальті на Мудрику на останніх хвилинах. Більшість світових ЗМІ трублять про пограбування України, але в негативному плані проти "синьо-жовтих" зіграв сам Михайло, який занадто багато "пірнав". Можливо, через це Хесус Хіль Мансано і не зважився призначити 11-метровий.

Вистачало й інших тем для обговорень. Так, проблемною позицією у збірної України став правий фланг оборони – Конопля регулярно програвав у швидкості К'єзі. Деколи не найкращі рішення ухвалював Судаков, який часом сповільнював атаки "синьо-жовтих". А Довбик вимушено був непомітним на полі, хоча показував класну взаємодію з Циганковим. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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