Судаков змінив агента на тлі скандалу з "труднощами" потрапляння у збірну Україну
Хавбеком "гірників" Георгієм Судаковим опікуватиметься нова агентська компанія.
Півзахисник Шахтаря і збірної України Георгій Судаков вирішив змінити агента. Тепер інтереси 21-річного футболіста представлятиме компанія ProStar, якою керує Вадим Шаблій.
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До слова, раніше хавбек "гірників" перебував під покровительством агентської компанії ALIK Football Management Олексія Люндовського та Ігоря Клименка (серед найвідоміших клієнтів – Михайло Мудрик і Артем Довбик).
Цікаво, що перехід під крило Шаблія відбувся після звинувачень останнього в агентських іграх зі збірною України U-19 – буцімто до складу "синьо-жовтих" можуть потрапити лише клієнти ProStar.
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