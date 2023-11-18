Півзахисник Шахтаря і збірної України Георгій Судаков вирішив змінити агента. Тепер інтереси 21-річного футболіста представлятиме компанія ProStar, якою керує Вадим Шаблій.

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До слова, раніше хавбек "гірників" перебував під покровительством агентської компанії ALIK Football Management Олексія Люндовського та Ігоря Клименка (серед найвідоміших клієнтів – Михайло Мудрик і Артем Довбик).

Цікаво, що перехід під крило Шаблія відбувся після звинувачень останнього в агентських іграх зі збірною України U-19 – буцімто до складу "синьо-жовтих" можуть потрапити лише клієнти ProStar.

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