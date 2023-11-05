Сага з можливим переходом Георгія Судакова з Шахтаря у Ювентус набирає обертів.

Дискваліфікації Поля Погба і Ніколо Фаджіолі змушують Ювентус виходити на ринок у пошуках підсилення півзахисту. Туринці розглядають кандидатури трьох футболістів. Це Кефрен Тюрам із Ніцци, хавбек Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

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Перші двоє оцінюються приблизно у 30 мільйонів євро. Судаков коштує дорожче – Шахтар вимамагає за 21-річного українця не менше 40 мільйонів. Хтось із цієї трійки може опинитися в Турині у зимове трансферне вікно, повідомляє CdS.

Запасним варіантом для Ювентуса є Лазар Самарджіч з Удінезе. Влітку 21-річний хавбек був близьким до переходу в Інтер, але трансфер зірвався.

Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні півзахисник зіграв 12 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Раніше повідомлялося, що за Георгієм стежать кілька європейських грандів – зокрема, з АПЛ.

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