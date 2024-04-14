"На останніх хвилинах матчу пройшла судома. Хвилин 15 її відчував, терпів, але потім зрозумів, що вже не можу продовжувати гру. Сіссоко пішов в м’яч, і трішки в ніжку. На думку рефері, нічого не було, але я думаю, що порушення було. Суддя продовжив гру.

Ворскла – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Проти Ворскли завжди важко грати, останні два матчі Шахтар взагалі програв. Розуміли, що буде важка гра. На такому полі важко грати, тому що ми любимо грати з м’ячем, у комбінаційний футбол. Але ми мали моменти. Могли забивати другий та третій голи ще в першому таймі та закривати гру. Не скористалися цими моментами.

В другому таймі могли забивати, а замість того отримали червону картку. Прикро. Коли ти граєш з вилученням, психологічно важко домінувати. Після вилучення Пушіч говорив лише про тактику. Ми перебудувалися під іншу схему. Все", – поділився Судаков у ефірі УПЛ ТБ.

До слова, Георгій провів за Шахтар 28 матчів цього сезону у всіх змаганнях, в яких відзначився 7 голами та 3 асистами.

Шахтар домучив перемогу над Ворсклою в матчі УПЛ та відірвався від Динамо – вилучення Зубкова, магія Судакова і Кевіна