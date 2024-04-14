"На последних минутах матча прошла судорога. Минут 15 ее чувствовал, терпел, но потом понял, что уже не могу продолжать игру. Сиссоко пошел в мяч, и немножко в ножку. По мнению рефери, ничего не было, но я думаю, что нарушение было. Судья продолжил игру.

Ворскла – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Против Ворсклы всегда тяжело играть, последние два матча Шахтер вообще проиграл. Понимали, что будет тяжелая игра. На таком поле тяжело играть, потому что мы любим играть с мячом, в комбинационный футбол. Но мы имели моменты. Могли забивать второй и третий голы еще в первом тайме и закрывать игру. Не воспользовались этими моментами.

Во втором тайме могли забивать, а вместо этого получили красную карточку. Обидно. Когда ты играешь с удалением, психологически трудно доминировать. После удаления Пушич говорил лишь о тактике. Мы перестроились под другую схему. Все", – поделился Судаков в эфире УПЛ ТВ.

К слову, Георгий провел за Шахтер 28 матчей в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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