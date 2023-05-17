Печерський суд продовжив запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку та генеральному секретарю Асоціації Юрію Запісоцькому, повідомляє Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.

УАФ відреагувала на продовження судового відсторонення Павелка

За інформацією журналіста, їм і надалі заборонено залишати територію України. Запобіжний захід буде діяти до 10 липня 2023 року. Зазначається, що це рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про фінансові розкрадання в УАФ. У листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав йому та Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою. Втім, обоє вийшли під заставу на суми по майже 10 млн грн. Попри всі проблеми зі законом, Павелко залишається президентом УАФ і навіть переобрався у Виконком УЄФА.

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