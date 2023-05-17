Печерский суд продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Ассоциации Юрию Записоцкому, сообщает Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

УАФ отреагировала на продление судебного отстранения Павелко

По информации журналиста, им и дальше запрещено покидать территорию Украины. Мера пресечения будет действовать до 10 июля 2023 года. Отмечается, что это решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал ему и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба вышли под залог на суммы по почти 10 млн грн. Несмотря на все проблемы с законом, Павелко остается президентом УАФ и даже переизбрался в Исполком УЕФА.

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