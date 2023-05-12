"Відбулося судове засідання щодо чергової спроби "відсторонити" від займаної посади Андрія Павелка. Вкотре нагадуємо, що рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове "відсторонення" Андрія Павелка не вступило в законну силу та оскаржується в апеляційній інстанції.

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На сьогоднішнє рішення суду також буде подана апеляція. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, продовжують виконувати свої посадові обов’язки", – йдеться в дописі УАФ на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав Павелку і Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою. Втім, обоє коштом УАФ швидко скористалися можливістю внести заставу на суми по майже 10 млн грн. Попри всі проблеми зі законом, Павелко залишається президентом УАФ і навіть переобрався у Виконком УЄФА.

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