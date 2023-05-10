Печерський суд до 23 листопада 2023 року продовжив терміни слідства у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів, у якій головними підозрюваними є президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Юрій Запісоцький, стверджує FootballHub.

"Павелко викинув з футболу Суркіса, що для нього я?": Севідов – про те, чим зароблятиме на життя після дискваліфікації

Кримінальне провадження було зареєстроване ще у червні 2018 року. Йдеться про потенційне розкрадання 7,8 млн доларів, які УЄФА виділив на розвиток українського футболу. За ці кошти повинні були збудувати завод з виготовлення штучних полів, однак за 6 років все обмежується сумнівними історіями про релокацію в Краматорськ, подальшу пожежу і ракетний обстріл росіянами.

У листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав Павелку і Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою. Втім, обоє коштом УАФ швидко скористалися можливістю внести заставу на суми по майже 10 млн грн. Попри всі проблеми зі законом, Павелко залишається президентом УАФ і навіть переобрався у Виконком УЄФА.

Приватний пляж, позолочені меблі та гардероб для 100 пар взуття – з'явилось відео обшуку у помешканні Павелка