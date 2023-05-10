Печерский суд до 23 ноября 2023 года продлил сроки следствия по делу о хищении средств на строительстве завода по производству искусственных футбольных полей, в котором главными подозреваемыми являются президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь Юрий Записоцкий, утверждает FootballHub.

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Уголовное производство было зарегистрировано еще в июне 2018 года. Речь идет о потенциальном хищении 7,8 млн долларов, которые УЕФА выделил на развитие украинского футбола. За эти средства должны были построить завод по изготовлению искусственных полей, однако за 6 лет все ограничивается сомнительными историями о релокации в Краматорск, последующем пожаре и ракетном обстреле россиянами.

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба за счет УАФ быстро воспользовались возможностью внести залог на суммы по почти 10 млн грн. Несмотря на все проблемы с законом, Павелко остается президентом УАФ и даже переизбрался в Исполком УЕФА.

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