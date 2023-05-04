"Сказати, що я просто посміхаюся, що мені легко... Мені не легко. Дуже складно. Людина все життя у футболі, а її зараз викинули та розтоптали. Я нічим не можу займатися. Може буду водієм таксі. Бо я чекав цього рішення, а воно мене розчарувало.

"Я знаю, як важко, коли тебе просто викидають": Севідов зізнався, хто єдиний підтримав його після дискваліфікації

Адвокат сказав, що подивимось на мотиваційну частину – де не так причепились. Тому що адвокат також шокований. Можливо, є ще якась інстанція, в яку можна звернутися, я не знаю. Навряд чи буду звертатися, бо це не безкоштовно, а грошей немає. Дуже складно.

Мені не потрібне нічиє співчуття та допомога. Коли мені була потрібна допомога, то ніхто не допоміг. "Це твоя війна – хочеш, воюй". Андрій Васильович Павелко за великим рахунком викинув з футболу Григорія Суркіса – що для нього викинути з футболу Севідова?

Чим буду займатися? Не знаю. Може в ДЮСШ працюватиму, може вчителем фізкультури, не даремно ж нас фізруками називають", – сказав Севідов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, остання апеляційна інстанція – CAS – залишила без змін пожиттєву дискваліфікацію фахівця, заборонивши здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом.

"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов