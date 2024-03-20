Екс-захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес вийшов з під варти вперше з січня 2023 року.

Бразильцю винесли вирок у справі про зґвалтування і засудили до 4,5 років ув'язнення. Дані Алвес попросив суд випустити його з-під варти до винесення остаточного вироку.

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Як повідомляє Marca, суд задовольнив прохання екс-захисника. Алвес зможе вийти на свободу під заставу в 1 мільйон євро. Також він має здати обидва паспорти, іспанський та бразильський, відмічатися раз на тиждень. Бразильцю забороняється контактувати з жертвою будь-яким чином та наближатися до неї ближче, ніж 1000 метрів.

Нагадаємо, що прокуратура збирається оскаржити вирок Дані Алвеса з метою збільшення терміну тюремного ув'язнення.

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