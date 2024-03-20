Бразильцу вынесли приговор по делу об изнасиловании и приговорили к 4,5 годам заключения. Дани Алвес попросил суд выпустить его из-под стражи до вынесения окончательного приговора.

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Как сообщает Marca, суд удовлетворил просьбу экс-защитника. Алвес сможет выйти на свободу под залог в 1 миллион евро. Также он должен сдать оба паспорта, испанский и бразильский, отмечаться раз в неделю. Бразильцу запрещается контактировать с жертвой любым образом и приближаться к ней ближе, чем 1000 метров.

Напомним, что прокуратура собирается обжаловать приговор Дани Алвеса с целью увеличения срока тюремного заключения.

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