У суді Барселони пройшли слухання з питання про тимчасове звільнення Дані Алвеса, який був засуджений за сексуальне насильство.

У вівторок, 19 березня, в провінційному суді Барселони відбулося слухання з питання про тимчасове звільнення Дані Алвеса. Бразилець був засуджений до 4,5 років тюремного ув'язнення за сексуальне насильство.

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Адвокати Алвеса оскаржили вирок, інформує Mundo Deportivo. На слуханні Алвес за допомогою відеоконференції з в'язниці Браянс 2, де він перебуває з січня минулого року, заявив, що має намір "дійти до кінця" в цій справі, оскільки вірить у справедливість.

Прокуратура виступила проти клопотання про умовно-дострокове звільнення, вважаючи, що існує ризик втечі Алвеса. Сам Дані заявив, що не втече, оскільки вірить у справедливість і хоче обілити своє ім'я.

Повідомляється, що вердикт судді Алвес дізнається завтра, 20 березня.

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