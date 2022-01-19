Форвард зіпсував стосунки з наставником Атлетіко Дієго Сімеоне. Влітку Суарес стане вільним агентом, але може покинути Мадрид вже у січні. Клуб не планує утримувати його.

Атлетіко не збирається утримувати Суареса – у ветерана вже є варіант з розкішною зарплатнею

За інформацією журналіста Жерара Ромеро, Суарес вже розглядає пропозиції. Луїс встиг відмовити Палмейрасу, Корінтіансу, Атлетіко Мінейро та клубам із Саудівської Аравії. Уругвайця не цікавить можливість швидко збагатитися, він хоче залишатися у грі на високому рівні.

Головним варіантом для Суареса стала Астон Вілла. Він хотів би приєднатися до команди Стівена Джеррарда, з яким разом виступали в Ліверпулі. Луїс переконаний, що навіть у свої 34 роки здатен демонструвати хороші результати на рівні АПЛ.

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