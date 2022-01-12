Атлетіко не збирається утримувати Суареса – у ветерана вже є варіант з розкішною зарплатнею
Нападник Луїс Суарес не входить у довготривалі плани мадридського Атлетіко.
Чемпіони Іспанії не збираються продовжувати контракт 34-річного форварда, повідомляє COPE.
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Влітку Суарес стане вільним агентом, але може покинути Атлетіко вже у січні. Зараз "матрацники" перебувають у Саудівській Аравії, яка приймає Суперкубок Іспанії. Саме з цією країною пов'язують трансфер Ель Пістолеро. Місцеві клуби нібито готові заманити Суареса розкішною зарплатнею – 11 млн євро на рік.
Нагадаємо, для уругвайця це другий сезон у складі Атлетіко після переходу з Барселони. У поточній кампанії нападник провів 26 матчів, в яких оформив 9 голів та 2 асисти.
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