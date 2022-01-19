Форвард испортил отношения с наставником Атлетико Диего Симеоне. Летом Суарес станет свободным агентом, но может покинуть Мадрид уже в январе. Клуб не планирует удерживать его.

Атлетико не собирается удерживать Суареса – у ветерана уже есть вариант с роскошной зарплатой

По информации журналиста Жерара Ромеро, Суарес уже рассматривает предложения. Луис успел отказать Палмейрасу, Коринтиансу, Атлетико Минейро и клубам из Саудовской Аравии. Уругвайца не интересует возможность быстро обогатиться, он хочет оставаться в игре на высоком уровне.

Главным вариантом для Суареса стала Астон Вилла. Он хотел бы присоединиться к команде Стивена Джеррарда, с которым вместе выступал в Ливерпуле. Луис уверен, что даже в свои 34 года способен демонстрировать хорошие результаты на уровне АПЛ.

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