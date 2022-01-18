1. Ліга Пепа. На середині дистанції в АПЛ вже відомий чемпіон. Манчестер Сіті непристойно відірвався від конкурентів і візьме четвертий титул за 5 сезонів (три з них – без боротьби). Вже можна ставити АПЛ поряд з Бундеслігою і Лігою 1 та втрачати інтерес через "очевидного чемпіона"? У суботу Гвардіола спокійно переграв Тухеля, який досі виглядав найважчим суперником. Сіті контролював Челсі весь матч, припустившись лише двох грубих помилок – Лукаку за них не покарав. Челсі випав з боротьби за чемпіонство. З Сіті формально конкурує лише Ліверпуль, який перервав безвиграшну серію розгромом Брентфорда.

Манчестер Сіті мінімально переграв Челсі – де Брюйне гарматою вибив Тухеля з претендентів на титул

2. Коутінью тріумфально повернувся в Англію. Перший матч за Астон Віллу: один гол забив сам, ще один створив для партнера. Бразилець шикарно вийшов на заміну, вирвавши нічию в Манчестер Юнайтед. Щоправда, "дияволи" до того часу страшно підсіли. МЮ вистачило лише на тайм інтенсивного футболу Рангніка. Фанам знову доводиться згадувати, що Де Хеа – майстер гри на лінії. І дякувати їм з Фернандешем бодай за одне очко на Вілла Парк. В МЮ нема ні порядку, ні якісної гри, ні результатів.

3. Лунін виграв перший трофей з Реалом. Українець просидів фінал Суперкубка Іспанії в запасі, але не зіпсував би картину й на полі. Реал зробив комфортний рахунок і більшу частину матчу впевнено стримував Атлетік. Баски за 80 хвилин лише раз влучили у площину. Однак Куртуа все одно знайшов спосіб показати світовий клас. Наприкінці зустрічі бельгієць ефектно парирував ногою пенальті. Вирватися з-за його спини – нереальна місія. В Анчелотті завжди феєрить якась зірка. У цьому турнірі геніальним був Лука Модріч.

4. Холанд тягнеться за Лєвандовскі. Борусія на диво легко впоралася з Фрайбургом, який двічі обіграв Дортмунд минулого року та йшов у топ-4 чемпіонату. Холанд оформив дубль і наблизився до Лєвандовскі в списку бомбардирів, але наступного дня поляк відповів трьома голами у ворота Кельна. У Роберта вже 300 м'ячів у Бундеслізі. Ерлінг поки що не може взяти темп найкращого форварда сьогодення. Однак відігрується в медіапросторі. Після публічної заяви, що Борусія на нього тисне, норвежець став центральною фігурою вікенду.

5. Атланта без Маліновського зупинила Інтер. Окрім Руслана (чия відсутність в заявці залишається загадкою), бергамаски втратили ще шістьох важливих футболістів. Гасперіні вирішив змінити схему, щоб комфортніше було пресингувати. І це спрацювало. Команди загрузли в рівній боротьбі, а Інтер після виснажливого Суперкубка не знайшов сил на чемпіонський ривок. Двомісячна переможна серія "нерадзуррі" в Серії А обірвалася. Матч завершився без голів, але приніс задоволення. Наполі навіть подякував суперникам за "видовищний футбол". Втім, Інтер не втратив лідерство, адже Мілан сенсаційно програв Коваленку.

6. Великий Зоммер, нікчемний Гладбах. 32 удари (23 з меж штрафного), 7 явних гольових моментів, 6.5xG – таке жахіття влаштувала Борусія М біля своїх воріт у матчі з Байєром. Ян Зоммер здійснив 12 сейвів і парирував два пенальті, але команда все одно програла. Гладбах покарали за страшну оборону на стандартах. Подвиги швейцарського воротаря були марними. Борусія М не випадково йде біля зони вильоту – Аді Хюттер герой тільки в матчах з Баварією.

7. Дибала заробляє собі на контракт. Ювентус набрав хід і впритул підібрався до топ-4 Серії А. Перемога над Удінезе – заслуга Дибали. Аргентинець забив, віддав передгольовий пас і загалом вів гру команди (третина ударів на його рахунку). Чудовий перфоманс на фоні чуток про важкі переговори щодо нового контракту. Пауло бачить себе центральною фігурою проєкту та просить високу зарплату, а Ювентус мусить економити через ризик не потрапити в Лігу чемпіонів. От Пауло і вирішив затягнути клуб в ЛЧ та вибити 10 млн річних.

8. Важкий дебют Миколенка в АПЛ. Віталій стартував у чемпіонаті Англії з поразки Норвічу. В обох пропущених голах можна знайти невеличку провину українця – він міг зіграти краще, але точно не став головним винуватцем. Ще був жахливий пас назад. Там вже Миколенка не виправдав би ніхто, але суперник пробачив. До єдиного гола Евертона наш захисник також долучився – навмання навісив у штрафний майданчик. Після чергового фіаско Рафа Бенітес втратив роботу. Позитив для Миколенка в тому, що клоунське керівництво Евертона встигло через конфлікт з тренером продати єдиного конкурента.

Евертон програв Норвічу: нерівний дебют Миколенка в АПЛ – хороші оцінки, дитяча помилка і початок атаки на шедевр

9. Крах історичних клубів у Франції. 10-разовий чемпіон Сент-Етьєн йде останнім, 6-разовий чемпіон Бордо йде передостаннім. Жирондинці в неділю ганебно влетіли Ренну, пропустивши 6. Бенуа Костіль пропускав від колишнього клубу на будь-який смак: красиві голи зі стандартів, на контратаках, поміж ніг. Бордо виглядав жалюгідно. Після матчу президент клубу з гнівом увірвався в роздягальню та влаштував розбір польотів. Владімір Петковіч, який заради Бордо покинув збірну Швейцарії, дивом зберігає роботу. Його не звільнили тільки через велику компенсацію.