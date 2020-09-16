Суарес вдруге поспіль не потрапив до заявки Барселони – показове приниження від Кумана триває
Рональд Куман не збирається давати жодного шансу нападнику Барселони Луїсу Суаресу.
Уругваєць не потрапив навіть до заявки "блаугранас" на товариський матч проти Жирони. Така ж ситуація була в попередньому спарингу проти Хімнастіка (3:1).
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Куман зі свого першого дня на посаді тренера Барселони дав зрозуміти, що Суарес йому не потрібен. Ветерана сватали в Ювентус, але далі чуток справа наразі не дійшла. Натомість Артуро Відаль за крок від переходу в Інтер, тому його відсутність у заявці цілком прогнозована.
Додамо, що товариський матч Барселона – Жирона відбудеться сьогодні о 20:00 за київським часом.
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