Уругваєць не потрапив навіть до заявки "блаугранас" на товариський матч проти Жирони. Така ж ситуація була в попередньому спарингу проти Хімнастіка (3:1).

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Куман зі свого першого дня на посаді тренера Барселони дав зрозуміти, що Суарес йому не потрібен. Ветерана сватали в Ювентус, але далі чуток справа наразі не дійшла. Натомість Артуро Відаль за крок від переходу в Інтер, тому його відсутність у заявці цілком прогнозована.

Додамо, що товариський матч Барселона – Жирона відбудеться сьогодні о 20:00 за київським часом.

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