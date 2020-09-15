Каталонський клуб готовий рік протримати ветерана на трибунах, якщо той не знайде нову команду в поточне міжсезоння, інформує ESPN.

Суарес хоче залишитись в Іспанії — форвард Барселони схиляється до переїзду у Мадрид

Контракт Суареса з Барселоною розрахований до наступного літа, але Рональд Куман відразу дав зрозуміти, що 33-річний уругваєць йому не потрібен. "Блаугранас" сподівалися відпустити нападника в будь-який інший клуб задарма, щоб позбутися його зарплатні. Втім, гравець зажадав отримати всі 14 млн євро, які залишалися йому за останній сезон контракту. Барселона може заплатити опальній зірці, але на поле у синьо-гранатовій футболці виходити він не буде.

Додамо, що головним претендентом на Суареса вважався Ювентус. Наразі форвард тренується індивідуально і в заявку Барселони на товариські матчі не потрапляє.

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