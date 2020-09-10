Нідерландський фахівець погодився очолити рідну для себе команду після того, як ''блаугранас'' пробили дно у Лізі чемпіонів. 2:8 виявились тією останньою краплею. Бартомеу наважився провести довгоочікувану чистку роздягальні, яку чомусь двічі відкладали – після Риму та Ліверпуля. Очевидно, президент живе за принципом "до трьох разів штука", тому історичне приниження від Баварії було неминучим. Щоправда, велика каталонська революція під проводом дуету Бартомеу-Куман пригальмувала вже у самому зародку. Ба більше, "кулес" ризикують розпочати новий сезон зі старими токсичними обличчями, а майбутнє "нового Мессі" перебуває у руках ненажерливого агента.

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Повернення Івана Ракітіча у Севілью – наразі єдиний трансфер "на вихід". Хорват повівся як великий професіонал, відмовившись від грошей за останній рік контракту (близько 7 млн євро). Барса зі свого боку максимально спростила перемовини з дружнім андалусійським клубом. Віце-чемпіон світу дістався нервіонцям в обмін на символічну компенсацію (півтора мільйона). Утім, схожа стратегія не працює з Суаресом і Відалем – обоє чіпляються за кожен цент.

Куман особисто вказав уругвайцеві на двері, Ювентус виглядав ідеальною опцією, але все змінило рішення Мессі. "Ель Пістолєро" може залишитись до наступного літа, аби отримати свої 14 мільйонів і піти безкоштовно, навіть якщо доведеться полірувати лаву запасних. Такий собі останній шанс насолити керівництву.

Messi and Suarez in good mood pic.twitter.com/QsDaUFRXNw — Riquí (@Riquified) September 9, 2020

Проблема в тому, що "блаугранас" не збираються терпіти Суареса ще один сезон. Так, 33-річний форвард майже зразково працює на тренуваннях, однак тренерський штаб хвилює інше – його дружба з Мессі. Сенсаційний інсайд пролунав з вуст агента ФІФА – Жорді Хоти – в ефірі популярного телешоу El Chiringuito. Як Куман, так і Бартомеу вважають уругвайця джерелом поганої атмосфери в колективі.

"Вони прагнуть позбутись Суареса за будь-яку ціну. Мовляв, після його відходу Лео стане більш відкритим і приділятиме увагу молодим", – зазначає медійник. Барса спробує поставити крапку у цій темі до середини вересня. Умовний дедлайн встановив сам Куман, який давно визначився із заміною третьому найкращому снайперу в історії каталонського гранда (198 голів). Мемфіс Депай сидить на валізах.

EXCLUSIVA de @jotajordi13



"El BARÇA considera que es BÁSICO ROMPER la relación MESSI-SUÁREZ por el bien del argentino".#ChiringuitoSuárez pic.twitter.com/RBJ9LXkYNo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 10, 2020

Ситуація Відаля – ідентична. Жадібний чилієць вимагає статусу вільного агента, величезну компенсацію за розірвання угоди (6 млн євро) та цілий ряд нібито заборгованих бонусів. Він одразу дав зрозуміти, що забереться лише при повній виплаті "кешу", 2:8 нікого не бентежать. За інформацією Mundo Deportivo, скандальний ветеран спеціально найняв кількох юристів, аби Бартомеу не обвів його навколо пальця.

Паралельно хавбек домовляється з босами Інтера. Переїзд на Апенніни виглядає питанням часу, набагато важливіше, чи зекономить Барса 6 мільйонів – це третина від потенційної вартості Вейналдума. Останній є пріоритетом нового коуча, якому доводиться миритись з фінансовою війною на Камп Ноу.

17-річний феномен Ансу Фаті також провокує нервозність всередині клубу. Звісно, що основна причина – гроші. Апетити найвпливовішого агента планети Жорже Мендеша викликають серйозний дискомфорт у перемовинах між недавнім кривдником збірної України і президентом Бартомеу. Поки юний іспанець не заручився підтримкою одіозного португальця, "блаугранас" розмовляли з позиції сили, відкладаючи пролонгацію до кращих часів, зараз – ініціатива перебуває в руках представників футболіста. Мендеш намагається довести, що опція автоматичного продовження контракту, якою оперує керівництво, не може бути застосована щодо Ансу, оскільки той ще не досяг повноліття.

Спекулюючи нормами закону, Мендеш цинічно тисне на клуб з метою суттєвого підвищення зарплати для Фаті… та смачніших комісійних для власної компанії. Крім цього, люди з найближчого оточення гравця почали активно працювати з пресою – "вкидання" щодо можливих проблем після трансферу Депая тепер з’являються регулярно. Барселона наразі зберігає спокій, посилаючись на офіційні папери, як у випадку з Мессі. А ось надмірний ажіотаж навколо іспанського вундеркінда – не подобається нікому.

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