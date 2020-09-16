Уругваец не попал даже в заявку "блаугранас" на товарищеский матч против Жироны. Такая же ситуация была в предыдущем спарринге против Химнастика (3:1).

Суарес рискует просидеть год без игровой практики – Барселона хочет наказать игрока за жадность

Куман со своего первого дня в должности тренера Барселоны дал понять, что Суарес ему не нужен. Ветерана сватали в Ювентус, но дальше слухов дело пока не дошло. Зато Артуро Видаль в шаге от перехода в Интер, поэтому его отсутствие в заявке вполне прогнозируемо.

Добавим, что товарищеский матч Барселона – Жирона состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги